Mujeres descubren que fueron cambiadas al nacer después de 35 años en La Unión

Durante la jornada de este jueves, dos mujeres de 35 años confirmaron que fueron entregadas a familias equivocadas luego de nacer en el Hospital Juan Morey de La Unión, región de Los Ríos, en 1982.

Karina Ortiz, residente de la comuna de La Unión, indicó a Radio Bio Bio que, a mediados de este año, encontró en la cuenta de Facebook de una amiga a una mujer, llamada Alicia Aucal, que era igual a su madre.

Luego de hacer las averiguaciones correspondientes, lograron descubrir que Aucal nació en el mismo centro hospitalario que Ortiz dos días antes.

De esta forma, y luego de realizar las pruebas de ADN de rigor durante julio, se comprobó que Ortiz no era hija biológica de sus padres, tras lo cual Aucal acordó realizarse una prueba con los padres de Karina, resultados que comprobaron las verdaderas paternidades.

“Sentí que había vivido una vida que no me correspondía hasta ese día 1 de agosto. Tengo 2 hijos. Esa noche que supe que no era hija biológica de mis papás lo único que yo pensaba (…) era que lo único mío que tenía a mis 35 años eran mis 2 hijos”, explicó Ortiz.

“Suena a crisis de novela, pensarán que ya estamos grandes, que quizás no es tanto, pero sí afecta mucho. Mucho, mucho, mucho”, añadió.

Por su parte, Aucal sentenció que le parece difícil tener que aceptar el hecho de haber crecido en un hogar que no le pertenecía. “(…) Que le pertenecía a otra persona. Difícil enterarse de tantas cosas que pasaron en mi nacimiento que las desconocía. A mi me impactó mucho el hecho de saber que nací el 20 de marzo y no el 18″, agregó.

Además, Aucal indicó que ésto también ha sido sido difícil de digerir para su esposo y su “familia de crianza”, “pero de a poco hemos ido saliendo adelante. Esto también nos ha unido más como familia y ahora hay que abrir másel corazón para recibir a la otra familia”, dijo.

Ambos núcleos decidieron comenzar una relación luego que las otrora intercambiadas bebés conocieran a sus respectivas familias biológicas.

Aucal confirmó a Radio Bio Bio que presentaron una querella criminal en el Juzgado de Letras de La Unión contra quienes resulten responsables por la negligencia médica que resultó en el intercambio.