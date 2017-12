Guillier calificó de soberbio a Piñera por no retractarse: "Uno se pone rojo una vez"

Alejandro Guillier calificó de soberbio a Sebastián Piñera por sus polémicas palabras en torno a los votos que habrían estado marcados de manera previa.

El senador afirmó que todos pueden equivocarse, pero que lo normal es pedir disculpas cuando corresponda. “Uno se pone rojo una vez, pero él va a vivir morado el resto de la campaña”, criticó.

En esa línea, el senador indicó que Chile siempre ha tenido un sistema electoral “un poco artesanal”, pero que se caracteriza por ser confiable.

Asimismo, añadió que Piñera está planteando la duda por si pierde, lo que no ocurriría por una falla en el sistema, sino porque las personas no le creen.

En ese plano, anticipó que habrá quienes desconozcan la elección tras una eventual derrota del abanderado de Chile Vamos.

Quien también criticó las palabras del expresidente fue el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, calificando de irresponsable ese tipo de afirmaciones, ya que son hechos que no han sido probados.

En la ocasión también manifestó que no corresponde deteriorar la institucionalidad del país.

En tanto, el diputado Fuad Chahín se refirió a aquellos militantes de la Democracia Cristiana que públicamente señalaron que no apoyarían a Guillier.

“Lo lamento, pero no me sorprende. Esto no es casualidad y no tiene que ver con la candidatura de Alejandro Guillier. A mi juicio, abrazaron un modelo neoliberal”, dijo.