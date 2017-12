Estudio revela que 4 de cada 10 estudiantes de cuarto básico no comprende lo que lee

Este martes, un estudio internacional reveló que 4 de cada 10 estudiantes de cuarto básico en Chile no logra comprender lo que lee, resultados que demuestran un desempeño más bajo que la media internacional pero que son una mejora respecto de años anteriores.

La información es del Estudio Internacional de Progreso en Competencia Lectora (Pirls por su sigla en inglés) el cual se aplicó en nuestro país entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre de 2015, a estudiantes de cuarto básico.

Chile se situó bajo el promedio internacional respecto de la comprensión lectora de los alumnos, obteniendo 494 puntos, mientras que la media internacional se ubicó en los 511 en un estudio que se efectuó en 50 países y 9 ciudades de todo el mundo.

Situación que, en todo caso, es mejor respecto de mediciones anteriores. En el detalle, destaca que un 25% de los alumnos se encuentra en nivel alto o avanzado en el desempeño de comprensión lectora. Pero, por contraparte, 4 por cada 10 estudiantes de cuarto básico no comprende lo que lee.

Pese a eso, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, valoró esos resultados y dijo que se debe avanzar a condiciones más atractivas y lúdicas que permitan a los estudiantes mejorar su comprensión lectora.

En los resultados de este estudio, además, se indica que en nuestro país disminuyeron las brechas entre los colegios en distintos niveles socioeconómicos, mientras que las mujeres presentan mejor comprensión lectora que los hombres.

En tanto, un alto porcentaje de los estudiantes reporta actitudes positivas hacia la lectura, pero aquello también es menor respecto del promedio internacional.

El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Henríquez, dijo que se debe potenciar la lectura voluntaria.

Donde también hay resultados no tan positivos es en el desempeño de las familias y en particular de los padres y apoderados. El 27% de estos asegura que no les gusta la lectura.

Por esto es que, también, las autoridades de Educación realizaron un llamado a los adultos a fortalecer la lectura con sus hijos.