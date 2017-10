En reuniones paralelas bancadas UDI y RN deciden si presentarán acusación contra Fernández

La decisión de si Chile Vamos presentará o no una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Mario Fernández, se conocería esta tarde luego de que las bancadas de diputados de la UDI y RN se reúnan en sendas reuniones paralelas.

Así lo dio a conocer el diputado UDI, Felipe Ward, quien aseguró que ya cuentan con los sustentos jurídicos, y que reúnen ahora el apoyo político.

Cabe recordar, que la medida en contra de Fernández se evalúa luego de que su cartera decidiera recalificar la querella, en contra de comuneros mapuches acusados por ataques incendiarios, por delitos comunes, sin invocar la Ley Antiterrorista.

Argumentos jurídicos y políticos de la eventual acusación

“Nosotros pensamos que sí hay sustento jurídico (…) hay infracción de ley y eso es lo que consagra la Constitución como una de las causales; en el caso del ministro del Interior, no se comprende que de querellantes pasen a defensores desde el Gobierno. No se comprende que por una parte invoquen la Ley Antiterrorista y luego digan que en La Araucanía no hay terrorismo”, indicó Ward.

Gonzalo Fuenzalida, diputado de RN, reforzó esta idea asegurando que “el sustento jurídico lo estamos trabajando, hay abogados redactado el libelo acusatorio, pero también es necesario el sustento político, no podemos algunos diputados apoyar esta acusación y otros no”.

“Hay que recordar que es un ministro del Interior y de Seguridad Pública, no hay que olvidarse del segundo objetivo de su ministerio, por lo que tiene que actuar conforme a la ley, y estos temas tiene que liderarlos”, agregó.

¿Por qué es distinto lo que hizo el ministro Fernández a lo que hizo Sebastián Piñera en 2010 ante una situación familiar?

Consultado a este respecto, Felipe Ward, reconoció que “ambas situaciones pueden ser consideradas de forma similar, pero naturalmente aquí hay que entender que lo que corresponde hacer es aplicar la ley. Si en el pasado se tomó una u otra decisión, bueno, analicemos ese hecho en particular”.

“El Partido Comunista hace mucho tiempo pone la música en el Gobierno y el resto la baila, ellos llevan el pandero. Creo que las decisiones se toman en función a lo que piensa el Partido Comunista, creo que la presión y la influencia que tienen en el Gobierno es mayúscula, y la modificación de las acciones por parte del Gobierno en esta materia creo que tienen que ver con la presión del PC”, afirmó el diputado UDI.

Por su parte, respecto lo hecho por Sebastián Piñera en 2010, Gonzalo Fuenzalida intentó explicar la situación: “El 2010 lo que sucede es que se modifica la Ley Antiterrorista y sale de la ley la presunción de dolo. Muchos habían sido formalizados bajo la lógica de la presunción, por ello se cayeron las querellas, al quitarle la presunción. Es totalmente distinto a lo que pasó hoy, donde no hay modificaciones de la ley, sino que un gobierno que hace una acción directa. Son peras con manzanas”.