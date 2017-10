Artés recuerda su paso por Corea del Norte y asegura que actualmente vive con $310 mil

El candidato presidencial del partido Unión Patriótica, Eduardo Artés, aseguró en una entrevista que vive con 310.000 pesos al mes. Asimismo, recordó su paso por Corea del Norte y destacó algunos aspectos.

Según consignó el portal América Economía, Artés se sorprendió en su visita al país oriental, asegurando que hay cosas muy positivas propias de todos los ciudadanos.

“Tú no ves grafitis o papeles botados, o gente borracha en la calle”, sostuvo.

Este profesor de enseñanza básica fue invitado por 15 días al país oriental, en su calidad de miembro del Partido Comunista Acción Proletaria, oportunidad en que aprovechó de conocer la cultura y de enterarse de ciertos temas de interés mundial.

“Me llamó la atención lo que pasa en los espacios públicos, el cuidado de ellos, por parte del ciudadano. Yo iba caminando por la calle y de repente había un césped al lado de la vereda y lo pisé, y un coreano común y silvestre se me acercó, me tomó el hombro y me indicó que subiera para no dañar”, destacó.

Junto con ello, aseguró que le dijeron que nunca tomarían la iniciativa con respecto a un ataque nuclear, sino que sólo es su manera de protegerse de Estados Unidos, casi como obligando a firmar la paz.

En otro ámbito, sostuvo que en Chile hay grandes falencias, como en el sistema de salud y en las pensiones. En ese contexto, manifestó que “yo soy pensionado. Recibo 310.000 pesos y con eso debo satisfacer todos mis temas básicos, más salud y cualquier imprevisto de una persona en la tercera edad”.

Por ello, proyectó su eventual mandato como la “instalación de un nuevo poder”, que hará lo que reclaman las mayorías.