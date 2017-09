Estos fueron los seis momentos más destacados del debate presidencial

El primer debate presidencial que contó con la participación de todos los candidatos, organizado por la Asociación Nacional de Prensa (ANP), dejó varios momentos para destacar ayer jueves, los cuales están al margen de los programas políticos de cada uno.

Un buen ejemplo de ello ocurrió una vez finalizado el foro, cuando José Antonio Kast se acercó en un pasillo del Congreso a Eduardo Artés para saludarlo, pero no fue posible.

“Él es mi enemigo político. No le daría la mano ni en la peor de mis pesadillas”, afirmó el candidato de Unión Patriótica.

Kast, en tanto, declaró que Artés debe recapacitar y que ese tipo de actitudes produjeron el quiebre antes del golpe militar de 1973.

Iván Valenzuela también fue protagonista, y no sólo por su calidad de moderador. Tuvo el micrófono abierto durante toda la primera tanda comercial, por lo que quienes sintonizaron el evento por DirecTV, pudieron escuchar al periodista.

Si bien en gran parte de ese lapso habló de temas propios de la transmisión, también expresó: “Oye Alejandro va súper bien, vamos bien”, lo que hizo pensar a más de alguno que apoyaba a uno de los candidatos que llevan ese nombre.

Sin embargo, es factible que se haya estado refiriendo a Alejandro Trujillo, editor jefe de Reportajes del diario La Tercera, quien fue uno de los que preguntó a los aspirantes.

Otro episodio llamativo, se registró cuando José Antonio Kast “envió a Venezuela” a Alejandro Navarro, en medio de su discusión sobre la situación de los mapuches en huelga de hambre acusados de quemar una iglesia.

En ese sentido, el senador lo culpó de emitir juicios sin pruebas y que eso es discriminación, lo que fue respondido con un “eso es una vergüenza, ojalá se vaya a Venezuela a defender a Maduro”.

En tanto, Marco Enríquez-Ominami, utilizando el minuto que tuvieron para expresarse libremente, recordó cuando se emitió una orden de detención en contra de Sebastián Piñera, incluso mostró una copia del documento que ordenaba su aprehensión en 1982, cuando fue acusado de defraudar el Banco de Talca.

“Se me preguntó a mí si era el único investigado por la justicia, nunca he sido acusado de nada. Pero aquí hay una orden de arresto, aquí hubo alguien que estuvo prófugo de la justicia y eso no se preguntó y lo lamento”, manifestó.

Por último, entretenidas escenas se registraron en las pausas, cuando los candidatos eran maquillados por sus equipos, para lucir de la mejor manera frente a las cámaras, presentes y televidentes.