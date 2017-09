Roberto Fantuzzi tras ser retenido en Amsterdam: "Entiendo cada vez más a los migrantes"

Este lunes, el presidente de Asexma, la Asociación de Exportadores de Manufacturas de Chile, Roberto Fantuzzi, fue retenido en el aeropuerto de Amsterdam, Holanda.

El mal rato se produjo en el contexto de un viaje a Europa que el ingeniero comercial ,y empresario de ascendencia italiana, realizaba junto a su señora y algunos amigos.

“Entiendo cada vez más a los migrantes: en Holanda pasé mi pasaporte y me retuvieron, me pusieron en una sala sola. Se me vino el mundo encima”, expresó a través de su cuenta de Twitter, luego de ser retrasado por cerca de 10 minutos, a la espera de confirmación de su documentación.

“No olvidar, que mi padre fue migrante. Nunca ha sido fácil”, insistió luego de algunas reacciones que criticaron su dramatismo.

Este jueves, al diario La Segunda, Fantuzzi relató que el funcionario de Policía Internacional se demoró mucho en timbrar y devolver su documento de viaje, revisándolo una y otra vez. “Usted no ha ingresado a Europa”, le habría dicho el oficial. “Yo le respondí que ingresé el 9 de septiembre por Budapest, y me replica: ‘Espere un minuto"”.

“Me llevaron a una sala cuadrada con tres asientos y me dejaron solo, sin permitir que mi señora me acompañara. Estuve detenido por más de 10 minutos, los más incómodos y eternos de mi vida. Luego me vinieron a buscar y me dijeron que debieron volver a acreditar mi ingreso a Europa el 9 de septiembre pasado, porque en Budapest olvidaron timbrar mi pasaporte. Nunca me había pasado algo así, pese a que viajo mucho por mi actividad profesional”, culminó el dirigente gremial.