Marco Enríquez Ominami muestra antigua orden de arrestro contra Piñera durante debate

Esta tarde se realizó el primer debate presidencial en el Salón Plenario del Congreso Nacional, televisado por el canal UCV, donde participan los 8 candidatos a La Moneda.

Beatriz Sánchez, Carolina Goic, Alejandro Guillier, Eduardo Artés, Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Alejandro Navarro y Sebastián Piñera, participaron de la instancia organizada por la Asociación Nacional de Prensa (ANP).

En el evento moderado por Iván Valenzuela, los aspirantes al sillón presidencial tuvieron la oportunidad de decir lo que quisieran durante un minuto.

Cuando fue el turno de Marco Enríquez-Ominami, del PRO, decidió usar su tiempo para lanzar sus dardos al candidato Sebastián Piñera, de Chile Vamos.

“¿Qué es votar? ¿Qué es votar para la segunda vuelta? Tienes 8 alternativas, uno que acaba de mentir Sebastián Piñera. No es verdad, en su gobierno la delincuencia aumentó”, comenzó diciendo.

“Se me preguntó a mi si era el único investigado por la justicia, nunca he sido acusado de nada. Pero aquí hay una orden de arresto, aquí hubo alguien que estuvo prófugo de la justicia y eso no se preguntó y lo lamento”, dijo Enríquez Ominami sin decir contra quién iba la orden ni por qué motivos.

Pero aunque no lo dijo explícitamente, se trataba de la orden de arresto contra Sebastián Piñera, emitida en 1982, cuando fue acusado de defraudar al Banco de Talca. Recordemos que se ha dicho que el ex presidente eludió a la justicia por ese caso, situación que él ha negado en numerosas ocasiones.