Carmen Frei, hija del expresidente Eduardo Frei: "Yo nunca voy a ser capaz de perdonar"

En horas de la noche del miércoles, se realizó la ceremonia de reposición de la placa que rinde homenaje a militantes de la Democracia Cristiana asesinados en dictadura, que se encuentra en la sede del partido.

En la ocasión, habló Carmen Frei, hija del expresidente Eduardo Frei, quien fue incluido en la nómina. La hija del político manifestó que “nunca voy a ser capaz de perdonar” a menos que “ellos digan qué hicieron y se sepa toda la verdad” sobre la muerte del político, consignó el portal SoyChile.

Frei señaló en su discurso que “yo nunca voy a ser capaz de perdonar, sobre todo cuando piden perdón sin decir la verdad, no me parece justo. Para perdonar tenemos que conocer toda la verdad y ellos que lo saben no pueden tener cárceles especiales y atención médica y hospitales particulares sin decir qué hicieron”.

Además señaló que “la verdad debe ser para todos. No es posible que hasta el día de hoy hayan camaradas, compañeros, amigos que no se sepa que pasó con ellos. No es justo”, sentenció Frei.