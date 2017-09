Fiscalía no descarta citar a declarar a la pareja rumana de Rafael Garay

Tras conocerse los 45 días más de plazo para la investigación en la causa de Rafael Garay, la Fiscalía no descartó citar a la pareja del ingeniero comercial, María Runcan, de origen rumano, la cual iría a visitarlo el pasado lunes, al centro de reclusión Anexo Capitán Yáber, donde Garay espera el juicio en su contra.

En la antesala de un juicio oral, la Fiscalía determinó que el ingeniero comercial actuó solo, sin cómplices, en el fraude que habría cometido por medio de la empresa Think and CO, contra 36 víctimas, por un monto total de 2 mil millones de pesos.

Así lo explicó el fiscal Centro Norte, José Morales, quien detalló que tampoco se ha podido dar con el paradero del dinero que tendría un origen ilícito y que habría gastado el imputado, que en marzo fue extraditado desde Rumania.

Finalmente y luego de seis meses de investigación, el fiscal Morales dijo que Garay actuó solo. Pese a ello, se continuarán las investigaciones del caso para esclarecer lo pendiente.