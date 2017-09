Diputados socialistas piden no criminalizar al pueblo Mapuche para evitar más violencia

El jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Daniel Melo, llamó a no criminalizar al pueblo Mapuche, tras la detención y formalización de ocho personas presuntamente vinculadas a ataques incendiarios.

“Debemos respetar el debido proceso y no prejuzgar a quienes fueron detenidos. No podemos olvidar que en Chile impera el principio de inocencia, por lo tanto no podemos caer en la estigmatización de un pueblo que durante siglos ha reivindicado territorios ancestrales”, sentenció el legislador.

En este sentido, Melo sostuvo que la generalización de las características violentas genera una respuesta de este tipo por “quienes se sienten pasados a llevar”, advirtiendo que la estigmatización y criminalización puede llevar a una escalada de violencia en las regiones donde se ha focalizado el conflicto con el pueblo Mapuche.

“Nuestra idea es dejar que se investigue, pero también hay que continuar con los esfuerzos para reconocer como se merece el pueblo Mapuche”, dijo el congresista.