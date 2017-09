Bachelet en la ONU: hoy se reúne con su próximo jefe y con mandatarios de Ecuador y Guyana

Una apretada agenda cumplirá la presidenta Michelle Bachelet en Nueva York, en su segundo día participando en la 72 Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante esta mañana, asistirá al Desayuno de Alto Nivel “Women, Children and Adolescents: A Call for Global Action to Achieve SDG 3”.

Posteriormente, sostendrá reuniones bilaterales, con los presidentes de Ecuador, Lenin Moreno, y Guyana, David Granger.

Por último, se juntará con quien será su jefe desde marzo, el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, quien asumió en enero del 2017.

Cabe recordar que la Presidenta ayer tuvo una intervención sobre el cuidado de los océanos ante la asamblea, ocasión en la que indicó que el progreso económico debe ir ligado a la protección del medio ambiente.

Además, expresó solidaridad y condolencias al canciller mexicano Luis Videgaray, por el terrible terremoto que ya ha costado la vida de más de 200 personas.

Durante la misma jornada, Bachelet destacó los avances en educación que ha generado su administración y mencionó las situaciones conflictivas de Venezuela y Corea del Norte.