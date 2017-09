Yerno de Lavín y su formalización por Caval: No extrañaría que políticos busquen enlodarme

Isaac Givovich, yerno del alcalde Joaquín Lavín que será formalizado en el marco del caso Caval, reaccionó sugiriendo que desde el mundo político podrían buscar “enlodarlo” para impedir que se investigue sobre financiamiento irregular.

“No sería extraño que algunos personajes de la política nacional busquen enlodar mi nombre para evitar que la investigación de un caso de financiamiento irregular en la que entregué nuevos antecedentes llegue a buen puerto”, expresó Givovich en su cuenta de Facebook.

Asegura que no cuenta con mayor información “ya que no he sido notificado de nada. Sólo he visto trascendidos de prensa que tienen un solo objetivo: saltarse el Estado de Derecho para instaurar un Estado de opinión”, indicó.

“En el caso Caval entregué todos los antecedentes para que se esclarezcan los hechos en mis dos declaraciones en mayo y junio de año 2015, luego de esto nunca he sido notificado ni se me ha solicitado más información sobre éste. En los próximos días mis abogados solicitarán formalmente una notificación”, detalló.

Givovich, quien está casado con Asunción Lavín León, hija del alcalde de Las Condes, se vio involucrado en el caso cuando se supo que su empresa Asesorías en Gestión, Evaluación y Ejecución de Proyectos GES Consultores Ltda, había emitido una factura para “cambios de uso de suelo” por más de 300 millones de pesos, considerada falsa.

En enero de 2016 había dicho que temía por “represalias” después de haber declarado como imputado. “He colaborado y colaboraré con la justicia para terminar con el cáncer de la corrupción”, sostiene Givovich en esta oportunidad.