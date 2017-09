Aduanas entrega recomendaciones para viajes al extranjero en estas Fiestas Patrias 2017

A partir de los miles de chilenos que saldrán del país durante estas Fiestas Patrias por los distintos pasos fronterizos y principales aeropuertos del país, el Servicio Nacional de Aduanas ha desplegado una guía con consejos para viajeros con el objetivo de evitar inconvenientes por desconocimiento y así asegurar un viaje seguro y exitoso.

En ese sentido, Aduanas recordó las siguientes normas y consejos:

Declarar si porta más de 10 mil dólares (6.2 millones de pesos) o su equivalente en moneda extranjera o en documentos al salir o entrar al país.

Denunciar el tráfico de bienes patrimoniales (fósiles, vasijas precolombinas, etc.).

Proteger las especies amenazadas de fauna y flora silvestre.

Tener en cuenta que los productos falsificados o piratas no están permitidos en Chile

Si se respetan estas 4 indicaciones se evita caer en comercio ilícito, contrabando y en faltas a la ley de propiedad intelectual o industrial.

Por otra parte, Aduanas recordó los artículos que pueden ingresar al país sin pago de impuestos y sus respectivas cantidades:

· 400 unidades de cigarrillos por persona

· 500 gramos de tabaco para pipa

· 50 unidades de puros

· 2,5 litros de bebidas alcohólicas

· Están permitidos los obsequios de carácter personal por hasta un total de US $300 (187 mil pesos aprox.)

· Artículos adquiridos en el Duty Free de llegada (a aeropuertos chilenos) que no excedan los US $500 (312 mil pesos aprox.)

· Medicamentos en cantidades conforme a la receta médica que los prescriba; siempre y cuando sean para uso personal o de familiares directos; monto máximo US $500 (312 mil pesos aprox.)

En tanto, sobre los objetos que pueden ingresar, como equipaje, sean nuevos o usados, se incluyen:

· Una cámara de video portátil, no profesional, y sus accesorios

· Dos teléfonos móviles

· Una cámara fotográfica portátil y sus accesorios

· Un computador portátil y/o una tablet

· Artículos deportivos de uso personal; salvo bicicletas nuevas o usadas, ya que no son parte del equipaje de viajero. Se deben declarar en la Aduana al salir.

· Libros y folletos

Ingreso de productos a Chile que sí pagan impuesto

En el caso de aquellos que deseen importar productos sin valor comercial, deben tener presente que pueden hacerlo siempre que éstos tengan un valor de hasta US$3000 (casi 1.8 millones de pesos). Si se trata de mercancías con carácter comercial puede ser hasta por US$1000 (625 mil pesos) facturado. En casos mayores, es necesario contactar a Aduanas.