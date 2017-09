Sorteo de los números: Navarro y su particular relación con el "Chavo del 8"

Los candidatos presidenciales conocieron el orden que tendrán en la papeleta en las elecciones de noviembre próximo. Mientras Carolina Goic encabezará el voto, Alejandro Navarro ocupará el último lugar con el número 8, que a su juicio lo identifica con el personaje infantil, el Chavo del 8.

“Los últimos serán los primeros. El 8 es un numero de suerte para mi, me ha acompañado en cinco elecciones parlamentarias con la primera mayoría. Además de que me encanta el Chavo del 8, muchas veces me he identificado con el”, afirmó Navarro.

El resto de la papeleta estará conformada por la candidata de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, que ocupará el número 1, seguida por el independiente José Antonio Kast en el número 2.

Al respecto, la postulante DC dijo sentirse honrada por ocupar el primer puesto en el sufragio, lo que, a su juicio es una buena señal.

En tanto el expresidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera ocupará el número 3 de la papeleta, acompañado inmediatamente por el postulante oficialista Alejandro Guillier con el número 4, Beatriz Sánchez con el número 5, Marco Enríquez-Ominami tendrá el número 6.

Guiller por su parte reafirmó las características positivas que implica el lugar que tendrá en la papeleta, entre las que destacó la capacidad de diálogo y la austeridad.

Cierran el registro el candidato del partido Unión Patriótica, Eduardo Artés y el senador del País, Alejandro Navarro con los números 7 y 8 respectivamente.