El día en que Alejandro Guillier admitió que podría votar por Piñera

Sebastián Piñera alguna vez fue jefe de Alejandro Guillier, ya que por algunos años el empresario tuvo la propiedad de Chilevisión (CHV), época que coincidió con la que el periodista estuvo al mando del departamento de prensa.

Este jueves, diario El Mercurio reflotó una entrevista que concedió Guillier en el verano de 2009 a Revista Caras. Si bien había emigrado a Televisión Nacional (TVN), aseguró que podría votar por quien actualmente es su principal contrincante en la carrera presidencial.

“Los partidos están en una crisis salvaje. Soy socialdemócrata, pero creo que la Concertación está desgastada. Ya cumplió su ciclo histórico (…)”, dijo.

Ante sus críticas a la contingencia política, el periodista de la revista le consultó si votaría por Sebastián Piñera, a lo que el actual senador respondió: “¡Por supuesto!”. Eso sí, a reglón seguido subrayó que ningún candidato lo representaba.

En esa misma línea, añadió: “Voy a ser sincero: no he votado en las últimas dos elecciones presidenciales. No hay nadie interesante a quien apoyar”.

En el artículo, además, Guillier opinó que en ese momento no existía un debate que respondiera a las necesidades de Chile y que era necesario “definir el rol de Estado” con el fin de regular la colaboración con la empresa privada.