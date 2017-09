Lagos niega que secreto de Comisión Valech I haya sido parte de un pacto de silencio

El expresidente Ricardo Lagos se refirió al anuncio de la actual mandataria, Michelle Bachelet, sobre levantar el secreto en torno a la Comisión Valech I, el cual estaría en esa condición durante los próximos 50 años.

“El silencio es para proteger a la víctima, para ayudar a quien ya fue torturado pero que no quiere compartir las humillaciones con el resto (…) Si usted no le garantizaba el silencio a una mujer que había sido violada ¿ella se iba a atrever a contar?”, dijo Lagos en entrevista con Ahora Noticias.

En esa misma línea, el exmandatario recalcó que la decisión de mantener en secreto la información dada a la primera Comisión Valech fue para proteger a las víctimas, y que no tiene relación con ningún pacto de silencio.

“Me parece injusto que se hable de un pacto de silencio, que sin duda que lo hay en otras partes, pero yo no soy parte de un pacto de un silencio, y no lo he sido nunca”, apuntó el exmandatario.

Lagos pidió que se recordara el contexto en el cual se desarrolló la primera comisión Valech, indicando que él hizo todos los esfuerzos para que se diera a conocer, el sufrimiento y daños que tuvieron las víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

“Yo no he sido parte de ningún pacto de silencio. Lo que hice fue para que se supiera la brutalidad que vivimos; para las nuevas generaciones”, tuiteó el exgobernante, luego de la entrevista.

La propuesta del Gobierno apunta a que se le permita a la Justicia revisar la información aportada a la Comisión Valech I, algo que actualmente no es posible, a diferencia de lo que pasa con el Informe Retting o la Comisión Valech II.