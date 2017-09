Mauricio Ortega asegura que versión de Nabila Rifo responde a "presiones de la fiscalía"

Luego de que la Corte Suprema acogiera parcialmente el recurso de nulidad presentado por su defensa, recalificando el femicidio frustrado como lesiones simplemente graves contra Nabila Rifo, Mauricio Ortega sigue sosteniendo su inocencia desde el penal de Coyhaique.

En entrevista con Informe Especial aseguró que no entiende “por qué no investigan” la identidad del sujeto que fue mencionado por Nabila en su primera versión. Según Ortega, su expareja no insistió con estas declaraciones en el juicio por presiones de Fiscalía. “Ella misma lo decía cuando llamaba a familiares”.

Mauricio Ortega indicó que “todavía creo que se va a arrepentir y va a decir la verdad”. “Nunca he golpeado a Nabila. Discutimos, como cualquier persona, pero jamás le he levantado la mano”, agregó.

Por último, el condenado a 18 de cárcel, dijo que no guarda rabia contra Rifo, “aún la quiero, la quiero mucho. Me duele lo que le hicieron. Quiero quedarme con la grabación cuando la escucho diciéndome que soy inocente”.