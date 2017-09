Punta Peuco: Ministro Gómez responde a carta de excomandantes que acusan "discriminación"

A través de una carta publicada por el diario El Mercurio, un grupo de ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y ex directores generales de Carabineros, acusaron la aperturas de nuevos procesos judiciales “muy difíciles de probar” y falta de debido proceso para con “cientos de militares y carabineros”.

Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba, ex comandantes en jefe del Ejército; Jorge Arancibia, Miguel Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González y Enrique Larrañaga, ex comandantes en jefe de la Armada; Fernando Rojas, Patricio Ríos, Osvaldo Sarabia, Ricardo Ortega, Jorge Rojas, ex comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y Fernando Cordero, Manuel Ugarte, Eduardo Gordon, Gustavo González, ex directores generales de Carabineros, firmaron la misiva.

En el texto, los uniformados en retiro precisan que “El anunciado cierre del penal Punta Peuco (…) marcan, entre otros aspectos, un importante retroceso de la forma como se actuaba para que este sector de chilenos asumiera sus responsabilidades en un marco de justicia y dignidad propias de una transición”, agrega.

En esa línea, los excomandantes y ex enerales indican que “consideramos grave que al único sector que ha asumido sus culpas en el ayer se lo discrimine tan abiertamente”.

La respuesta del Gobierno provino del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien sostuvo que en democracia se puede opinar de todo.

Por su parte, el actual comandante en jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo, pidió respeto a la carrera de los ex comandantes en jefe, descartando que sea una presión indebida y pidió evaluar el eventual traslado de reos desde Punta Peuco al Penal Cordillera, situación que podría ocurrir durante este mes.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó de grave y sedicioso el contenido de la carta publicada por el matutino, en la que además llamaron a generar un clima de reconciliación, a 44 años del Golpe de Estado.

Raúl Meza, abogado de varios de los militares reos en Punta Peuco, calificó como tardía la opinión de los altos mandos en favor de los uniformados en retiro condenados por delitos contra los Derechos Huamnos.

Meza dejó un escrito en las oficinas del tribunal del ministro en visita Mario Carroza, solicitando que vele por la integridad física y síquica de los reos de Punta Peuco, ante el traslado a Colina I que, según ellos, podría ser la próxima semana.