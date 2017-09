Cancillería confirma que no hay chilenos afectados por terremoto en México

El Canciller chileno, Heraldo Muñoz, informó que no se registran connacionales afectados o fallecidos, producto del terremoto ocurrido durante la madrugada de este viernes en Chiapas, México; mientras que, respecto al huracán Irma, 17 compatriotas aún no han sido ubicados en las diferentes localidades que se han visto afectadas por el fenómeno climático.

“Desde las 5:00 horas de hoy, la Cancillería ha mantenido comunicación con el Consulado General, donde nos informaron que la colectividad chilena no ha recibido solicitudes de asistencia. No habrían afectados en Ciudada de México”, precisó Muñoz, agregando que, por el momento, las autoridades locales no han registrado ciudadanos extranjeros afectados por el terremoto en los Estados Unidos Mexicanos.

Huracán Irma

Son 17 los chilenos que aún no han logrado ser ubicados tras el paso del huracán Irma por centroamérica, y que provocó importantes daños en las Antillas.

En este sentido, el ministro Muñoz explicó que existe “ausencia de comunicaciones, porque hay aeropuertos destruidos y porque han habido traslados a lugares de emergencia en estas localidades”.

No obstante, la autoridad confirmó que una familia chilena integrada por cinco personas que estaba en la isla de San Martín, en las Antillas Menores, territorio insular francés, fue ubicada y se encuentra a buen recaudo en el hotel en que se hospedaban.

Cabe recordar que el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció líneas de atención telefónica para consultas respecto a la situación de chilenos que pudiesen verse afectados ya sea por el terremoto en México o el paso de los huracanes en Centro y Norteamérica.