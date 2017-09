Ministra Pascual condena violación a mujer en Petorca

La ministra de la Mujer y la Equidad Género, Claudia Pascual, condenó la violación que sufrió en Petorca, región de Valparaíso, una mujer de 37 años cuyo presunto atacante fue detenido por Carabineros y quien quedó en prisión preventiva durante los 6 meses que durará la investigación.

“Queremos condenar profundamente esta grave violación a la intimidad física de una mujer producto de una violencia sexual en Petorca”, sentenció Pascual a través de un comunicado de prensa emitido por la entidad que dirige.

En el escrito, la secretaria de Estado confirmó que lograron tomar contacto con la familia de la víctima a modo de “ofrecer nuestra asesoría legal para interponer las querellas y hacer todas las coordinaciones para que ella sea atendida como corresponde en su reparación psicológica”.

“Queremos reiterar el llamado a un nuevo trato entre hombres y mujeres. Estamos pidiendo que se respete a las mujeres en nuestro país. Cuando una mujer en Chile y en el mundo dice no, es no”, sentenció Pascual.

Si me mata, yo hice cada denuncia

Los actuales dichos se contraponen a los emitidos la semana pasada tras la muerte de una joven madre en Viña del Mar, quien fue hallada muerta junto a su hija.

La mujer, días antes de su fallecimiento, advirtió a través de redes sociales que podría ser víctima de un asesinato.

“Quiero dejar claro que si me mata, yo hice cada denuncia, pero el Sernam y la Bachelet son una burla para las mujeres que somos violentadas en todas las formas” (sic), aseguró la víctima mediante su cuenta de Facebook, el 20 de julio.

Respecto a esa situación, Pascual sostuvo que “hemos recabado los antecedentes y podemos informar que Vania fue atendida en tres ocasiones, por el Centro de la Mujer de Viña del Mar, no obstante no fue posible persistir en la terapia porque no continuó asistiendo a las sesiones”, dando por cerrado el tema dado que tras contactarla, tanto de forma telefónica como presencial, no se logró tener “resultados favorables”.

