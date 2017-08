Población chilena llega a los 17.373.831 según los datos preliminares del censo

Somos 17.373.831 chilenos y chilenas , según estadísticas preliminares del último censo realizado en abril de este año. Los datos corresponden a un 40,5% de la región Metropolitana y 10,3% de la región de Valparaíso.

En una conferencia de prensa, Ximena Clark, directora del INE, informó que estas cifras responden a datos preliminares y que podrían variar, pero no de forma drástica.

El 22 de diciembre de este año se conocerán los datos finales de la población a nivel país, región, comuna, separadas por sexo y grupos de edad. En abril de 2018, se entregarán los datos de las otras variables consultadas en el proceso, y finalmente en junio, se entregará la base de datos compleja, con manuales metodológicos y de usuarios.

“Sabemos que en nuestro país al no haber tenido un censo en 2012 que nos permitiera actualizar proyecciones, hicimos una actualización ‘segundo mejor’ que llamamos (…) pero sigue siendo no optima porque no se pudo usar el censo de 2012, por eso los datos son referenciales”, indicó la directora del INE, señalando que los datos que valdrán son los que se presentarán a fin de año.