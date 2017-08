Nueva defensa de Rafael Garay busca ampliar etapa de investigación del caso

El nuevo equipo jurídico a cargo de la defensa de Rafael Garay buscará ampliar la etapa investigativa del proceso, que concluye este domingo.

De mantenerse los plazos establecidos, la Fiscalía quedaría habilitada para presentar una acusación y llevar a juicio oral al economista, quien se encuentra en prisión preventiva por el delito de estafa reiterada.

La defensa, que ya no está a cargo del abogado Reinero García de la Pastora, alista una serie de diligencias con las que esperan sustentar una solicitud para la ampliación de la indagatoria, con la intención de extender la etapa investigativa de este caso, en el que al expropietario de Think & Co. se le imputa un fraude cercano a los $2 mil millones.

Por su parte, el fiscal del caso, José Morales, detalló que la pretención del Ministerio Público es llevar a juicio oral a Garay con el fin que se dicten penas de cumplimiento efectivo.