Chile Vamos asegura que interpelación aceleró ingreso de ley migratoria

Diputados de Chile Vamos creen que el anuncio de interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, aceleró el ingreso del proyecto de ley migratoria, y valoraron que éste entre próximamente en discusión.

Presentes en la firma del envío del proyecto de la Ley de Migraciones en La Moneda, durante la mañana de este lunes, los diputados de Chile Vamos, Paulina Núñez, Leopoldo Pérez y Renzo Trisotti agradecieron el anuncio, pero criticaron que sólo se conocieran los “títulos” del proyecto y no en detalle.

Para la diputada Paulina Núñez, quien será la encargada de interpelar el próximo martes 5 de septiembre al Ministro del Interior, criticó que “lo que ha existido hoy, es la presentación de titulares, porque muchas de esas normas están contenidas en el decreto Ley 1904”.

Sostuvo que si el proyecto no ingresa este miércoles, no se conocerá el texto hasta el mismo día de la interpelación, agregando que según palabras de la propia Presidenta, “la institucionalidad no viene en el proyecto, al señalar, que no se necesita más burocracia; en ese sentido, me alegra que se hable de la regulación de los derechos y garantías de quienes ingresan, pero sobre todo, de cuáles serán los deberes y el respeto a nuestra legislación”.

En opinión del diputado UDI por Tarapacá, Renzo Trisotti, “este es el primer efecto de la interpelación anunciada por Chile Vamos, donde el Gobierno tuvo que dejar la posición cómoda, en que han pasado tres años y medio y no había presentado un proyecto de ley sobre esta materia”.

Aunque valoró la presentación de la iniciativa, Trisotti dijo esperar “que haya voluntad política suficiente para legislar y aprobar este proyecto lo antes posible”.

Para el Jefe de Bancada de RN, diputado Leopoldo Pérez, “las políticas públicas en relación a los migrantes no sólo tienen que ver con el control fronterizo, que es fundamental en el control que tienen que efectuar las policías al respecto, sino que también una vez establecidos en Chile”.

Agregó, que “los migrantes deben saber sobre su situación, cuál es el tipo de visa que van a tener que requerir; si sólo vienen a trabajar tendrán que tener una visa de trabajo con las condiciones mínimas garantizadas por la legislación chilena, que tienen que cumplir no sólo los empleadores, sino también los trabajadores migrantes”.