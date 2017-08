Goic inscribe su candidatura: "Acá estamos los que no especulan al límite de la ley"

Carolina Goic inscribió este sábado su candidatura presidencial por la Democracia Cristiana, de manera oficial ante el Servel y luego ofreció un discurso con énfasis en sus compromisos para proteger a las personas más vulnerables, aunque con fuerte tínte político.

“Acá estamos los que no rehuimos el debate sobre el estándar ético, como otros, esos que con soberbia hoy día se dan de ganadores, y que rehuyen el debate sobre el estándar ético mínimo que debemos tener quienes aspiramos a representar al pueblo de Chile”, expresó Goic en un discurso ante sus adherentes, en lo que se puede interpretar como una crítica a Sebastián Piñera.

La presidenciable comentó que en su campaña están quienes no se refugian “en la letra chica de la ley, que no nos enriquecemos con el drama de otros (…) aquellos que no especulan al límite de la ley, (sino) que cumplen con las normas incluso más allá de la ley, que entienden los estándares éticos en los negocios, no sólo en la política”.

“No aceptamos la violencia contra las mujeres, ni ningún tipo de violencia”, expresó la candidata, ante los vítores de los presentes.

Goic apeló a la transparencia y la ética, por sobre los intereses personales, asegurando que llegaron a “renovar y limpiar la política chilena”.

Este lunes vence el plazo para la inscripción de las candidaturas para las próximas elecciones.