Injuv: 47% de los jóvenes declara que votará en las próximas elecciones presidenciales

El Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) lanzó los resultados del sondeo “Percepciones generales sobre política, candidatos y procesos eleccionarios”, que reunió la opinión de 1.132 jóvenes, hombres y mujeres, entre 18 y 29 años, de todos los niveles socioeconómicos y residentes en todas las regiones del país.

Dicho sondeo arrojó que el 47% de los jóvenes indica que definitivamente irá a votar en las próximas elecciones presidenciales de noviembre de 2017. En tanto, un 27% dijo que probablemente lo hará, y un 12% declaró que no irá a votar.

Entre aquellos jóvenes que definitiva o probablemente no irán a votar, las principales razones que esgrimen para no hacerlo son: “porque me siento defraudado o decepcionado de los políticos” (36%); “porque no me siento representado por ningún candidato” (23%); y “porque da lo mismo quién gane, las cosas seguirán igual vote o no vote” (21%).

Sobre el sondeo, el director nacional del Injuv, Nicolás Farfán, dijo que “el estudio derriba varios mitos en torno a la participación de las y los jóvenes en las grandes decisiones del país. En un mundo en el que estamos totalmente conectados, en permanente interacción a través de los diferentes medios tecnológicos, y en que las redes sociales reflejan parte importante de la opinión de las juventudes, este grupo etario está presente a la hora de realizar cambios positivos para nuestra sociedad desde las urnas. Que alrededor de 5 de cada 10 personas consultadas afirme que participará en las próximas elecciones presidenciales, refleja que el joven no es sólo un ente opinante tras un computador o desde su teléfono celular”.

Dentro de los programas de campaña de los candidatos políticos, las áreas más importantes para los jóvenes son la educación y la salud, con un 69% y 65% del total de menciones afirmadas.

Sobre las preferencias ideológicas, el 22% de los jóvenes consultados indican que prefieren un candidato de izquierda, mientras que un 20% prefiere que sea un candidato de derecha y otro 20% se inclina por un candidato de centro. Por otro lado, más de la mitad de las personas jóvenes encuestadas (57%) declaran que podría votar por cualquier grupo o posición política.

Percepciones generales sobre política

En este ítem, la mitad de los jóvenes encuestados presentan un bajo o nulo interés en la política (50%), mientras que el 22% afirma estar muy o bastante interesados en esta actividad.

En tanto, los sentimientos más recurrentes frente a la política, según los jóvenes encuestados, son la desconfianza (44%), el interés (15%) y la indiferencia (14%).

“Que jóvenes muestren un bajo interés en la política tradicional, no es sinónimo que se excluyan de participar de los diferentes procesos cívicos o democráticos. Por ejemplo, un dato no menor es el de la participación juvenil en el Proceso Constituyente, dado que el 52% de los asistentes en la consulta individual fueron personas de entre 15 y 35 años”, enfatizó el director del Injuv.

Características valoradas en un candidato

Según los jóvenes encuestados, los atributos más valorados en un candidato son la honestidad (63%); la cercanía a las personas (56%); y el compromiso con su trabajo (49%).

Por otro lado, el 47% plantea que votaría por alguien que se encuentre fuera del mundo de la política, mientras que el 46% dice que lo haría por alguien con experiencia en la actividad política.