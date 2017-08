Guillier sobre críticas en el extranjero de Piñera al Gobierno: "No me parece digno"

El candidato presidencial Alejandro Guillier se refirió a las críticas hacia el Gobierno de Michelle Bachelet, que el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, ha realizado en su gira internacional.

El senador independiente, recordó que en reunión con Mauricio Macri, en Argentina, el exmandatario acusó a la Presidenta de dejar a Chile “más apantanado de lo que lo recogió”.

“No me parece digno de un presidente de Chile o de un candidato a serlo, que ande hablando mal de Chile afuera. Si quiere decir algo, que lo diga en Chile y no yendo a desprestigar al país”, acusó Guillier.

“De mí pueden esperar cualquier cosa, a lo mejor cometo errores, pero jamás voy a hacer negocios privados para beneficiarme cuando estoy en conflicto con otro país y menos hablar mal de Chile donde no corresponde”, agregó.

Críticas por definiciones parlamentarias

Además, el candidato oficiliasta, representante de 5 de los 6 partidos de la Nueva Mayoría, también criticó en materia parlamentaria a Sebastián Piñera, luego de que influyera en las definiciones de las listas de su partido.

“Ni siquiera he tenido que intervenir. En nuestra colación los partidos han hecho bien la pega, han conversado bastante, incluso han abierto espacio a los independientes y a gente nueva. Hay un buen mix entre experiencia y renovación, por lo tanto no hemos tenido que estar metiéndonos en cosas internas”, indicó el periodista.

Cabe recordar que de los acuerdos parlamentarios de los partidos que se cuadran tras Guillier, Insulza es la única incertidumbre que resta por definir, en cuánto será o no candidato por la región de Arica y Parinacota.