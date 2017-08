Diputado Jackson y polémica con Alberto Mayol: "Estoy abierto a dar vuelta la página"

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson dijo estar disponible para “dar vuelta la página” respecto a la polémica por la bajada de la candidatura legislativa del expresidenciable del Frente Amplio, Alberto Mayol.

Jackson reveló que los presidentes de las organizaciones políticas que integran el Frente, se encuentran reunidas para “resolver de la mejor manera este episodio que es lamentable”.

Asimismo, el congresista dijo que la bajada de Mayol se debe a que este último no habría respetado los procedimientos internos de Revolución Democrática para nominar a sus candidatos, tras solicitar en reiteradas ocasiones a él, al presidente del partido, Rodrigo Echecopar; y a la postulante por el distrito 10, Natalia Castillo, la posibilidad de competir por el conglomerado.



“Estoy abierto a dar vuelta la página si hay un acuerdo en que se cuenten los hechos tal como se dieron”, dijo Jackson, dejando entrever que las situaciones que ha hecho públicas Alberto Mayol, son parciales.

Donde sí pareciera haber unanimidad entre Alberto Mayol y Giorgio Jackson, es en la defensa que ambos realizaron a Natalia Castillo, luego que el medio digital El Dínamo, publicara una nota en la que se relata un accidente de tránsito ocurrido en 2002 protagonizado por la candidata a diputada y en el que habría mediado el consumo de alcohol.

En este contexto, el diputado Jackson argumento que el hecho es extemporáneo y Castillo ya cumplió una sentencia por ello; a diferencia de lo ocurrido con la actriz Javiera Parada, cuya candidatura fue bajada por un hecho similar, dado que, según el legislador, se trató de un hecho simultáneo al proceso electoral.

Por su parte, y a través de su cuenta Twitter, Alberto Mayol, salió a defender a Castillo bajo la argumentación de que es un hecho antiguo.

Ahora una noticia de hace 15 años, que solo busca hacer daño. No me gusta este tipo de prácticas, venga de donde venga. Así no!

