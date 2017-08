Cámara de BBC escondida en un excremento desata risas en redes sociales

Grabar a los animales en su hábitat natural es complejo, pues la presencia humana puede perturbar su comportamiento e incluso alterarlos al punto de generar una reacción agresiva o exponerlos a algún daño.

Por lo mismo, la cadena británica BBC encontró una particular forma de infiltrarse entre un grupo de elefantes sin que éstos se sintieran amenazados o invadidos.

Para su serie “Spy in the wild: baby animal”, el medio inglés instaló una cámara en un excremento falso que se mueve entre los animales, pasando desapercibido.

A naughty little elephant gets himself lost #WorldElephantDay 🐘

📺 #SpyInTheWild pic.twitter.com/EzXXxHo1ht

— BBC Earth (@BBCEarth) 12 de agosto de 2017