La acusación de "montaje" en medio de elecciones internas de Revolución Democrática

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Usach (Feusach) y militante de Revolución Democrática (RD), Patricio Medina, realizó una denuncia al consejo político del partido por un supuesto “montaje” en su contra.

Un correo al que tuvo acceso BioBioChile muestra cómo Medina, quien postuló al cargo de coordinador nacional del Frente Estudiantil de RD, exige una investigación por parte del Tribunal Supremo (TS) del partido por un montaje que se habría efectuado en su contra en pleno proceso de votaciones.

En la carta explica que en el marco de estas elecciones “sucedieron diferentes hechos que preocuparon a diferentes bases estudiantiles del país, muchas de las cuales manifestaron reclamos al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) del proceso”.

Al no recibir respuesta del Tricel, explica que el viernes 14 de julio se comunicó con el presidente del partido, Rodrigo Echecopar, para manifestarle su molestia “por cómo se estaba llevando el proceso por parte de Pamela Fierro, encargada de la directiva en el proceso eleccionario”.

“El sábado 15 (julio), primer día de votación, me entero que ha llegado un correo anónimo por medio de la página web de RD a la directiva del partido con pantallazos de Telegram donde aparece mi persona enviando mensajes a un desconocido, atacando y ofendiendo a Pamela Fierro, hecho que yo nunca realicé“, acusa.

Medina relata que un día después de esto, cuando cursaba el segundo día de votación, llegó un correo al Consejo Político de RD donde “se acusa a un miembro de nuestra lista de atacar y ofender a Pamela Fierro, indicando que se enviará una denuncia al Tribunal Supremo”.

“Lamentablemente durante el proceso hemos entrado en conocimiento de que candidatos de una de las listas han hecho declaraciones desmedidas en contra de nuestra compañera de la Directiva Nacional e Integrante del TRICEL, Pamela Fierro, individualizando maliciosamente la crítica hacia ella e incurriendo en declaraciones destempladas hacia su persona“, indicaba el correo.

Ese mismo día (domingo 16 de julio) en la tarde Medina ve pantallazos en los que aparece una cuenta con su nombre y foto de perfil enviando mensajes ofensivos a Fierro.

“Mi sorpresa y decepción fue enorme, efectivamente aparecía mi nombre y mi foto de perfil enviando mensajes ofensivos a Pamela, hecho que nunca realicé, lo cual atribuye la categoría de montaje. Hasta el día de hoy no se me ha enviado oficialmente esta prueba por parte de la directiva, ni tampoco ninguna notificación al tribunal supremo para iniciar esta investigación”, advierte.

Según relata en el correo, el día 17 y 18 de julio Medina se habría comunicado con el TS de RD para consultar sobre la investigación por las amenazas que habría recibido Fierro. Sorpresivamente para él, le habrían informado que desde la directiva del partido no habían notificado al tribunal por estos hechos, pese a haber mandado una carta al consejo directivo adelantando que se solicitaría una investigación.

“Acá estamos en presencia de un montaje, una práctica que nunca pensé ver en mi partido. La suplantación de identidad es un delito grave y puede otorgar hasta 2 años de cárcel efectiva. Quiero poner a disposición mi computador, mi celular y todo lo que sea necesario para que se investigue este caso”, sostiene Patricio Medina en el correo.

Asimismo, exige que se inicie una investigación por el montaje y la emisión de disculpas públicas, advirtiendo además que esto podría haber influenciado el resultado de las elecciones del Frente Estudiantil, donde finalmente no obtuvo el cargo de coordinador nacional.

“También quiero exigir disculpas públicas a esta directiva, ya que el correo que envía al consejo político no sólo ensucia mi persona, sino también es totalmente inoportuno ya que se envía el día domingo 16 día (de votación para la elección de FERD), claramente entorpeciendo el proceso y posiblemente tendenciando la elección”, advirtió.

Finalmente, concluye señalando que “no estoy dispuesto a que este caso quede sin resolverse, llamo a que Revolución Democrática se querelle frente a quienes sean responsables de estos actos, las malas prácticas no pueden ser parte de un partido que pretende cambiar la manera de hacer política, hoy es una elección del FERD, pero soy parte y pretendo seguir siendo parte de un partido que quiere llegar a gobernar y estas prácticas no pueden ser parte de nuestro futuro.”

BioBioChile intentó obtener una declaración oficial por parte del presidente de RD, Rodrigo Echecopar, quien no respondió a los mensajes y llamadas de este medio.