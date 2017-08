Sernac entrega consejos para no perder dinero este próximo fin de semana "largo"

El próximo martes 15 de agosto es feriado y muchos pedirán el día en trabajos y estudios para extender un poco más el fin de semana. Por eso, el Servicio Nacional del Consumidor llamó a tener cuidado a la hora de viajar y querer disfrutar de un fin de semana “largo”.

Según la entidad, lo principal al momento de arrendar un lugar donde hospedarse es exigir un contrato por escrito donde queden registradas las promesas efectuadas por las empresas. Asimismo, se sugiere tratar de revisar la propiedad con antelación, antes de que exista un pago anticipado.

Hay que recordar que la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC), regula los contratos cuando se trata de arriendos con fines turísticos, e involucra a un consumidor final y a un proveedor. Dicho documento debe ser por períodos determinados, continuos o discontinuos, no superiores a tres meses, siempre que los inmuebles sean amoblados y para fines de descanso o turismo.

Derechos de los consumidores

El Sernac llama a no olvidar que las empresas deben “respetar y cumplir todo lo informado u ofrecido”, dar a conocer al cliente el costo final con cargos incluidos, y no validar contratos donde se indique que la empresa no responderá por incumplimientos.

A la vez, el Servicio recuerda que si se hospedará en un hostal u hotel revise si el lugar cuenta con patente municipal (porque también contarían con la autorización sanitaria) y cumplir con los requisitos mínimos del “Reglamento de Hoteles y Establecimientos Similares” del Misal. Además, recomienda que para contratar servicios de alojamiento turístico, se verifique si están registrados en Sernatur, ya que garantiza que el alojamiento esté regulado bajo las leyes vigentes.

Acciones

El 2015, el Sernac presentó 5 denuncias de interés general contra empresas de este mercado mientras que el 2016 el Servicio interpuso 10 acciones. En lo que va de este año, suman 3 nuevos juicios. De este universo, un 61% fue en contra de empresas de hospedaje; un 33,3% en contra de agencias de turismo; y un 5,6% en contra de centros recreacionales y resort.

En caso de tener algún problema, lo que deben hacer los consumidores es reclamar ante las empresas, y en caso de no obtener una respuesta positiva, reclamar ante el Sernac a través del sitio web www.sernac.cl o llamando al 800.700.100, en las oficinas del Servicio a lo largo del país o en las oficinas de atención municipal.