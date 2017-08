Diputada Hernando: Aumento del VIH partió con el gobierno de Sebastián Piñera

A juicio de la diputada Marcela Hernández (Partido Radical Social Demócrata), es desde la administración del expresidente Sebastián Piñera, que comenzó en 2010, que se ha registrado un aumento del VIH en el país.

De esta manera, la legisladora acusó -a nivel nacional- el desmantelamiento de equipos epidemiológicos, la falta de programas de educación sexual, la disminución del trabajo preventivo entre pares y el enfoque de las campañas alusivas al tema.

“A partir del año 2010, se desmantelaron las Seremías de Salud en el país, en términos de profesionales expertos que manejaban estos temas”, sentenció la diputada.

“Hoy día no ha sido posible recuperar esa inversión de años en formar gente, y la mayoría de las Seremías en regiones no tiene epidemiólogos o son profesionales con formación básica y no necesariamente son ellos los que están encargados de los programas en este minuto”, puntualizó Hernando.

A su vez, Hernando detalló que la región de Antofagasta, la cual representa, es la tercera a nivel nacional con más notificaciones de personas viviendo con VIH.

Lo anterior se traduce en 187 casos, 37 más que 2015. De éstos 187 pacientes, sólo 108 están recibiendo tratamiento retroviral.

En esa línea, la legisladora hizo un llamado a que el aumento de recursos para la prevención del contagio sea parte de la discusión del presupuesto 2018.

“Las autoridades ministeriales indican que cada día se confirman 15 nuevos casos en Chile. ¿Cuántos que no conocemos se suman a eso? Se estima que entre 15 y 25 se estarían produciendo diariamente, y ante eso yo creo que nadie puede quedar impávido. Esto implica el que haya una urgencia por parte del ministerio en términos de destinarle recursos”, expuso.

“Estamos viendo niños de 13 años que se están contagiando no porque los hayan obtenido de sus papás, los están obteniendo de contacto sexual, y de niños que se están prostituyendo y que no están tomando ninguna precaución”, declaró.

“Disminuyó de forma considerable todo lo que era prevención y. por otro lado, se ha bloqueado todo lo que significa la educación sexual, entonces estamos viendo una epidemia que empieza mucho más tempranamente”, finalizó.