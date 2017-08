Gómez: Pensiones simultáneas y compras irregulares en FFAA eran conocidas por el Gobierno

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, abordó las irregularidades en el Ejército y Capredena, en las que se detectaron una serie de actos que comprometieron el patrimonio de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Respecto a las compras no justificadas por más de U$12 mil millones, que no contaban con documentación de respaldo, Gómez dijo que se trata de hechos ya conocidos para su cartera, ocurridos entre los años 2012 y 2014, en los que ya se instruyó un sumario para determinar la no entrega de las facturas correspondientes a la Contraloría.

Capredena

Respecto al pago de hasta cuatro pensiones simultáneas que reciben 327 extrabajadores de instituciones dependientes de las Fuerzas Armadas por parte de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Gómez puso paños fríos y aseguró que es un hecho antiguo ya corregido con un proyecto de ley, al que además se agrego una denuncia al Ministerio Público y se aplicaron las medidas correspondientes para evitar este tipo de irregularidades.

Cabe recordar que los 327 exfuncionarios prestaron funciones en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, por más de 20 años, situación que les permitió contar con distintas cuentas de ahorro y percibir en ellas, pensiones que podían llegar hasta $6,7 millones.