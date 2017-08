Evópoli pide intervención de Piñera en cupos: "No tiene lógica seguir negociando"

“No tiene lógica seguir negociando si no hay disposición a ceder y a tomar en cuenta las aspiraciones de cada partido”.

Ese es el análisis que hizo Evópoli, por el cual decidieron solicitar a través de una carta, y lo antes posible, la intervención de su candidato presidencial, Sebastián Piñera.

La iniciativa busca destrabar los conflictos que se han generado en algunos distritos, en especial el 11 -el cual comprende las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén- donde la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli se han enfrentado en más de una ocasión.

El presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, ha insistido que ellos están a disposición de su abanderado y que acatarán lo que él determine.

En la misma línea, desde Renovación Nacional (RN) creen que ya es momento de la mediación, ya que las reuniones con secretarios y presidentes son infructuosas, y es necesario dejar los “pataleos” y tomar medidas, indicó el presidente de la colectividad, Cristián Monckeberg.

No obstante, la solicitud de Evópoli no fue vista con buenos ojos desde la UDI. Su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que esa es la última opción, porque es necesario ponerse de acuerdo entre partidos y que no es conveniente pedir la intervención de Piñera.

Por otra parte, desde el Partido Regionalista Independiente (PRI) calificaron de imprudente esta petición. Su presidenta, Alejandra Bravo, aseguró que la única traba la coloca Evópoli, y que si ellos se acotaran a su realidad ya habrían logrado un acuerdo.

Esta tarde, Evópoli se reunió con RN. Se espera que mañana la UDI y el PRI puedan responder la solicitud en medio de un próximo encuentro entre presidentes y secretarios nacionales.