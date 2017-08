Piñera responde a Valdés: "Tiene que decidir si va a ser ministro o un operador político"

Sebastián Piñera respondió a las críticas que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, hizo ayer a su propuesta para reformular el sistema de pensiones y aumentarlas en un 40%. Valdés, dijo que las medidas anunciadas por el abanderado de Chile Vamos podrían tener efecto sólo después de 45 años.

“Usted está equivocado, y lo que es peor, usted sabe que está equivocado. Esta reforma empieza a regir de manera inmediata, a penas se apruebe, que espero que sea el próximo año. Y se aplica de forma inmediata pero gradual, para en un plazo de 8 años alcanzar su plena implementación. Pero los efectos se van sentir desde el primer año”, aseguró Piñera.

“Valdés tiene que decidir, de una vez por todas, si va a ser ministro de Hacienda o un operador político. Y eso es muy importante porque cuando los ministros de Hacienda se tranforman en operadores políticos el sistema entero pierde un equilibrio para hacer políticas serias, responsables y permanentes”, agregó el candidato presidencial.

Además, Piñera atacó a toda la gestión económica del Gobierno de Michelle Bachelet. “Si hay algo que está dañando a los pensionados futuras en nuestro país es lo que este Gobierno está haciendo con Chile, un país que no crece, que no crea trabajos, que no mejora los salarios”, dijo.

“Quisiera recordarle -a Rodrigo Valdés- los compromisos que él asumió: una agenda procrecimiento, estamos totalmente estancados; controlar el déficit fiscal, va a superar los 7.500 millones de dólares; controlar la deuda pública, durante este gobierno ha crecido en más de 30 mil millones de dólares; por recordar sólo algunos”, culminó el exmandatario.