Acusan falta de respuestas claras a compañía encargada de vuelo Madrid-Santiago suspendido

El vuelo PU-501 de la aerolínea Plus Ultra de Madrid a Santiago, debía llegar a Chile el martes a las 18:00 horas, aunque por problemas técnicos no pudo despegar hasta este jueves.

Ante esto, la empresa decidió enviar a los aproximadamente 300 pasajeros a hoteles de la ciudad mientras buscaba el repuesto que necesitaba el avión para poder despegar.

Carolina Rodríguez es hermana de Andrea, una de las pasajeras del vuelo, quien venía con su marido y su hijo.

La familiar de la afectada comentó que fue en Madrid donde le avisaron a su familiar que no podría continuar con su viaje.

Rodríguez agregó que desde la empresa no le entregaron respuestas concretas de cuándo sería el nuevo despegue, la cual llegó recién este jueves.

Desde Summer Wind, representante comercial de Plus Ultra en Chile, comunicaron que el avión no pudo viajar debido a una falla técnica y que pese a que buscaron repuesto, no tuvieron solución.

Ante esto debieron cambiar de avión e indicaron que el nuevo vuelo tenía programado aterrizar en Chile a la 01:00 horas del viernes.