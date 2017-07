Gobierno responde a Piñera por "abandono" de clase media: Desinforma al país

La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, se refirió a las críticas que Sebastián Piñera ha hecho en contra de la gestión de Michelle Bachelet debido a un supuesto abandono de la clase media.

“Lo que no podemos compartir con el candidato de la derecha es el lenguaje que utiliza para reflejar un país que no es el que vemos todos, todos los días, y el no reconocer los avances extraordinarios que ha tenido Chile en muchas materias”, comenzó señalando la ministra.

Por lo anterior, la secretaria de Estado hizo un llamado al exmandatario a hacer una campaña con sinceridad y con toda la inforamción sobre la mesa, “y no desinformando al país”.

Por ejemplo, señaló Narváez, en materia de educación, “no es posible que señale que los estudiantes de la educación técnico profesional no reciben ningún tipo de ayuda, cuando todos sabemos que la gratuidad en la educación superior se ha extendido a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales”.

“La gratuidad, que ya llega a 257 mil jóvenes, y que avanzará al 60% en 2018, es una medida que llega al corazón de la clase media. ¿Qué medida más importante, de inversión en la clase media, que esos jóvenes que pertenecen a esas familias puedan estudiar gratuitamente?”, agregó.

“El candidato de la derecha le ha dicho a esa misma clase media que él no quiere gratuidad en la educación superior para el 60% de los jóvenes, entonces, seamos consistentes con lo que se dice“, concluyó.