Abbott envía nota de protesta a la Cámara por actitud de De Mussy en Comisión de Hacienda

El fiscal nacional, Jorge Abbott, hizo llegar una dura nota de protesta a la Cámara de Diputados durante la jornada de ayer jueves.

Lo anterior, a través de una misiva enviada desde el Ministerio Público, en la que Abbott criticó abiertamente la actitud del parlamentario Felipe De Mussy (UDI) en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja el pasado 18 de julio.

Si bien en dicha instancia se discutía otorgar la titularidad de la acción penal de los delitos tributarios en favor de la Fiscalía (actualmente es una facultad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos), el diputado emplazó al persecutor por su situación personal en el marco del caso Penta, donde es investigado en por financiamiento irregular de la política.

Por ello, el fiscal aseguró que cuando se trata de instituciones del Estado, debe haber una correcta manera de abordar los temas. Además, criticó que De Mussy haya utilizado esa instancia para abordar una situación que totalmente personal.

En ese sentido, dijo que no se deben traspasar los límites y las competencias que a cada una de las instituciones del Estado les compete y menos cuando se trata de materias de interés general que no deben ser conducidas en una situación de carácter particular.