Caso SQM: Fiscalía solicita audiencia de formalización para senadores Rossi y Pizarro

El Ministerio Público ingresó este jueves la solicitud de audiencia de formalización de los senadores Fulvio Rossi (exPS) y Jorge Pizarro (DC) por el caso SQM.

Por ello, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago deberá designar la fecha y hora en la que se realizará dicho procedimiento por los delitos de facilitación de boletas presuntamente falsas, tras la petición ingresada a ese tribunal por el fiscal a cargo del caso, Pablo Gómez.

A Rossi, que renunció al Partido Socialista por esta investigación, se le indaga por las boletas que parte de su círculo cercano emitió a la minera no metálica por cerca de 80 millones de pesos.

SQM registra pagos a sus exasesores, Mariela Molina y René Madariaga, y a su exconcuñada María Martínez, en 2009, según una denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) tras la rectificación que hizo la empresa de estos documentos tributarios.

Sobre ello, aseguró que se trata de una persecución. “Lo hicieron porque querían joderme. A alguien de izquierda también lo podían perseguir, aunque no tuviesen nada en contra mía. Porque no tienen nada. Y eso lo vamos a demostrar. (Espero que) tengan el coraje de ir a tribunales, porque lo que quieren hacer es seguir dilatando esto para que lleguemos a noviembre. Nunca se había visto en Chile que el Ministerio Público interfiriera en un proceso electoral, porque saben que la próxima semana inscribo mi candidatura senatorial”, enfatizó.

En el caso del senador democratacristiano, a éste se le investiga por las 11 facturas que emitió a SQM la consultora Ventus, de propiedad de sus hijos Sebastián y Jorge Pizarro Cristi, entre 2011 y 2012, por un total de 45 millones de pesos.

“Para mí ha sido una sorpresa la formalización, eso es facultad privativa del Fiscal, él decide cuándo la presenta. Yo lo único que puedo decir es que he colaborado con la investigación y como lo he afirmado siempre, desde el inicio, espero que se aclare definitivamente que no se ha cometido ningún delito. Por supuesto voy a seguir colaborando en lo que sea necesario para que esto quede muy claramente establecido. No se ha cometido delito y eso me tiene absolutamente tranquilo”, dijo el parlamentario DC.

En tanto, su partido señaló que no emitirá declaración oficial del asunto hasta no estar realizada la diligencia.

Pese a ello, la presidenta y candidata a La Moneda de esa tienda política, Carolina Goic, señaló en una entrevista en abril de 2016 “que militante que es formalizado, tiene que suspender su militancia, y cuando es condenado es suspendido del partido (…) No vamos a llevar de candidatos a personas que tengan faltas a la probidad y temas de transparencia, tenemos que dar una señal muy potente“, aseguró en ese entonces de cara a las elecciones municipales.

Como sea, tanto Rossi como Pizarro gozan del beneficio de no enfrentar querella o denuncia del SII, lo que no imposibilita su formalización, pero sí su eventual desafuero, acusación y juicio oral.

Lo anterior lo confirma el fallo del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en mayo pasado rechazó el desafuero del diputado Felipe De Mussy (UDI), porque no fue objeto de querella o denuncia del SII.

Revisa aquí la solicitud del Ministerio Público: