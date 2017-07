Detendrán operaciones para rescatar a mineros en Chile Chico: "No hay nada más que hacer"

Una lamentable noticia dieron a conocer autoridades a las familias de los mineros atrapados en Chile Chico, luego que les informaran que detendrán las operaciones debido a que “no hay nada más que hacer”.

Andrés Sánchez, hermano de uno de los trabajadores que quedaron atrapados en la mina Delia II, indicó en exclusiva a Radio Bío Bío que la información se la entregaron tras una reunión con las autoridades de la zona.

Ambos trabajadores, Enrique Ojeda, de 34 años, y Jorge Sánchez, de 26, cumplieron más de un mes -desde el 9 de junio- atrapados al interior del yacimiento a unos 200 metros bajo tierra.

Incluso, la compañía minera Cerro Bayo ya había confirmado el fallecimiento de los dos trabajadores.

“Nos dijeron que no hay nada más que hacer y que cualquier acción que quieran hacer, la deben realizar a través de la justicia. Sernageomin técnicamente ya no autorizaba a hacer más sondajes”, indicó Sánchez.

“Dijeron que no se podía a hacer nada y que se iban a empezar a retirar. Nosotros no estamos de acuerdo, solo han hecho estudios y no han probado nada. Supuestamente el Estado de Excepción era por 3 meses y ya al mes se quieren retirar”, acusó el hermano del trabajador atrapado, quien agregó que se reunirán con uno de sus abogados para estudiar acciones judiciales.

Esta información llega luego de 5 días en donde se comunicó que los dos robots submarinos que trabajaron en las operaciones de búsqueda, habían quedado atrapados en el lodo.

Las autoridades indicaron que este miércoles habrá una vocería oficial al respecto.