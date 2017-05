Piñera y declaración de patrimonio: Critican porque tengo mucho y ahora porque tengo poco

El candidato presidencial Sebastián Piñera declaró su patrimonio en alrededor de 600 millones de dólares ante el Servicio Electoral. Declaración que fue criticada por baja, señalándose que la fortuna del exmandatario ha sido avaluada en 2.700 millones de dólares por la revista Forbes.

“La conciencia la tengo tranquila”, afirmó el expresidente quien dijo que recibe palos por que boga y porque no boga. “A veces me critican porque el patrimonio es muy alto, ahora aparentemente me critican porque el patrimonio no es tan alto, yo ya no sé como darles en el gusto”.

Por lo anterior, el propio Piñera salió a explicar que en las declaraciones de patrimonio el valor de los activos se mide por avalúo fiscal, si son propiedades, o por avalúo del libro, si son sociedades. “Y todos sabemos que muchas veces estos avalúos no reflejan el verdadero valor económico del patrimonio”, dijo.

El candidato de Chile Vamos y del PRI, insistió, en que él y su familia han ido más allá de la ley en la transparencia de sus intereses. Recordó que junto a su señora, Cecilia Morel, van a someter a fideicomiso ciego no sólo las acciones de sociedades anónimas abiertas en Chile, sino que también de aquellas en el extranjero.

“Nunca un candidato ha sido tan transparente”, sentenció.

La Declaración de Intereses y Patrimonio completa -unas cien páginas- se conocerá en los próximos días.