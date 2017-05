Marcas nacionales de diseño de autor participan de pasarela de modas en ENEXPRO 2017

Destacados importadores de moda provenientes de Londres, Nueva York, Berlín, Lima y México llegaron al país para participar de las actividades enfocadas en la internacionalización del diseño de autor chileno en el marco de ENEXPRO, el encuentro exportador más grande del país, organizado por ProChile.

Las acciones de promoción se iniciaron la noche del domingo 7 de mayo ante más de 300 invitados internacionales reunidos en el Hotel Enjoy de Viña del Mar, quienes pudieron apreciar los diseños de 14 marcas de vestuario y calzado de autor chileno, caracterizados por una apuesta consciente y de producciones controladas.

En la oportunidad, Alejandro Buvinic, director de ProChile, agradeció la presencia de los compradores internacionales y destacó las bondades del diseño nacional.

“Las 14 marcas que presentamos durante la intervención de hoy son muy competitivas a nivel internacional y calzan perfectamente con el concepto de nuevo lujo responsable: crean y desarrollan colecciones controladas, de calidad y comprometidas a ser durables. Es decir, utilizan de la mejor manera posible los excedentes e intentan crear una comunidad en torno a su marca”, resaltó.

La autoridad subrayó también que el llamado a participar en la pasarela de ENEXPRO exigió la participación de duplas de calzado e indumentaria, con el objetivo de aumentar su competitividad internacional. “En ProChile fomentamos la asociatividad de los subsectores, porque dada la experiencia internacional, la mejor manera de salir al mundo es como bloque creativo de la moda”, aseguró Buvinic.

Este lunes 8 mayo los representantes internacionales de marcas como Public Factory , Green Posh y Not Just a label, entre otras, se trasladaron hasta el centro de eventos Valparaíso Sporting para sostener una jornada completa de reuniones de negocios con los diseñadores chilenos. Este martes 9 y miércoles 10, en tanto, realizarán un recorrido por Santiago donde podrán conocer las principales apuestas de moda de exportación presentes en la capital. El itinerario contempla visitas a 16 tiendas, entre las que se encuentran reconocidas marcas made in Chile, como Lupe Gajardo, Karyn Koo y Bestias.

Revisa las fotos de todo el evento en este enlace.