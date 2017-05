Ossandón a Chile Vamos y NM: "Tienen una convocatoria penosa, apenas juntaron las firmas"

Este miércoles el candidato a La Moneda, Manuel Jossé Ossandón, se refirió a las primarias presidenciales, a los conglomerados políticos y a su contrincante Sebastián Piñera.

El senador se mostró optimista ante la realización de primarias y la posibilidad de debatir, criticando, sin embargo, todas las dificultades que han sorteado otros candidatos.

“Los partidos de la Nueva Mayoría y los de Chile Vamos apenas juntaron las firmas, así que la capacidad de movilización que tienen es realmente penosa. Yo creo que quienes van a mandar en las primarias y en la elección presidencial va a ser la gente común y corriente, aburrida de la izquierda y la derecha“, advirtió.

Debates

Respecto a los debates, Ossandón dijo que su idea era realizar al menos tres de carácter nacional y otros en La Araucanía, en Arica y Punta Arenas, abiertos a la comunidad.

“Pero me parece que no quieren debates, uno o dos es lo que va a hacer, pero yo voy a jugar a los juegos que quieran jugar“, dijo el candidato.

Sebastián Piñera

Consultado sobre el paquete de ideas presentado por Sebastián Piñera, Ossandón preguntó, “por qué no tomó esas medidas cuando pudo, él pudo eliminar el Transantiago o aumentar el número de parlamentarios y no lo hizo”.

Hoy, aseguró, la posibilidad de “meter mano” al Transantiago se condiciona a los contratos de licitación que deje firmados el actual Gobierno, “los contratos mandan”.

Respecto de si apoyará o no a Piñera para el caso de que el expresidente pase a primera vuelta, el senador dijo que sumió un compromiso de hacerlo. “Pero lo haré en lo que comparto y espero lo mismo a cambio, no pediría que me apoye en lo que no comparte”, indicó.

“Si soy presidente me voy a comprar dos máquinas, una será una retroexcavadora para destruir la ley Longueira y la relación entre los negocios y la corrupción, vamos a darle muerte cívica a los involucrados”, señaló.

Mundo evangélico

“Yo creo que todos los apoyos, en especial cuando vota poca gente como en nuestras elecciones, son importantes, pero ninguno es más importante que otro”, dijo el senador.

“Yo creo que ellos votan a conciencia como todos y no por orden de nadie, así que no creo que un sea un nicho que deba buscarse en particular”, culminó.