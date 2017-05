Se diluye la opción presidencial de ME-O: marcó 0% en la Adimark

Este martes se conocieron los resultados de la última encuesta Adimark GFK, que mide mensualmente el pulso de la denominada “carrera presidencial”.

Si bien hasta ahora no hay mayor cambio entre los primeros en el listado, Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, llamó la atención la irrupción de Beatriz Sánchez que escaló al tercer lugar con un 11%.

No obstante la precandidata del Frente Amplio, otro dato también acaparó el interés: la “desaparición” del histórico candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami.

En la encuesta, aplicada a un universo de 1.054 casos entre el 3 y el 25 de abril, no apareció en las menciones espontáneas, ante la consulta “¿Quién preferiría Ud. que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile?”, donde no se alude directamente el nombre de algún candidato.

No obstante, este registro no es extraño debido a que en las anteriores mediciones, ME-O no había superado los dos puntos, según el informe de la encuesta.

Esta situación tampoco es nueva para el abanderado del Partido Progresista, puesto que en la encuesta semanal Plaza Pública Cadem, también “desapareció” de las menciones espontáneas.

Recordemos que el Ministerio Público está investigando la posible relación entre OAS y Enríquez-Ominami, quien durante su campaña para las elecciones de 2013 habría utilizado un avión privado de la empresa brasileña para viajar dentro de Chile.

Además, en octubre de 2015 ME-O fue acusado de delitos tributarios por emitir facturas falsas para fines políticos a nombre de SQM Salar, una filial de la minera propiedad de Julio Ponce-Lerou.