Carolina Goic tras Adimark: "Aquí hay una opción de futuro dialogante y responsable"

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, se refirió a los resultados de la última encuesta Adimark, donde registró un 2% de las preferencias.

En ese contexto, se presentó como una candidata de centro dispuesta a ser la opción de los votantes desencantados.

“Hay un partido detrás que hoy tiene la tarea de convocar a otros. Hombres y mujeres que en muchos casos se han quedado en su casa frente a la elección, que no se han sentido representados y para quienes estoy segura que el debate no es si ‘si la izquierda, que la derecha’, sino más bien el debate es ‘si el pasado o el futuro"”, recalcó Goic.

En ese sentido, aseguró ser una opción de futuro, dialogante y responsable, con ganas de representar las necesidades, intereses y propuestas de los chilenos.

“Vamos a apuntar nuestra campaña a personas que hoy día lo que quieren es que estemos en terreno, que volvamos con la política a la calle y seamos capaces de responder en temas como pensiones, salud, seguridad pública en como somos capaces de tener tiempo dentro de nuestras familias, en vivir una vida mejor”, planteó la carta DC.

Asimismo, también cuestionó la transparencia del candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, ya que continúa presentandose ante la ciudadanía como una opción independiente -que necesita 33 mil firmas para postular- pese a que cuenta con el apoyo del PR, PS y PC.

“Es evidente que está el respaldo de 3 partidos concretos. A mí me parece que en estos tiempos, en política, tenemos que asumir con mucha franqueza ante la gente el espacio desde el cual estamos. Yo puedo dar cuenta de lo que he hecho personalmente y me parece que es esa coherencia la que nos está pidiendo la gente. Cada candidato en esto tiene que responder por sus definiciones”, aseguró.