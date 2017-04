Ossandón critica a Valdés y Narváez por defender labor del SII: quieren ocultar a alguien

El precandidato presidencial independiente, Manuel José Ossandón, criticó nuevamente la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de no presentar querellas en los casos de financiamiento irregular de la política, y apuntó sus dardos contra los ministros Rodrigo Valdés y Paula Narváez, acusándolos de ser los voceros del organismo tras defender su actuación.

“Es inaceptable que dos ministros de Estado como Paula Nárvaez y Rodrigo Valdés sean verdaderos voceros y relacionadores públicos del SII, cuando lo que debieran hacer es dar todas las garantías objetivas para que ningún caso judicial quede sin sanciones penales. Tengo la impresión que lo que ellos quieren es ocultar algo o tapar a alguien para que el Ministerio Público no investigue”, aseguró en un comunicado de prensa.

“Después de escuchar al ex director del SII Michel Jorrat, donde reconoció que en su momento fue presionado por el Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo para detener las investigaciones en la arista Soquimich, es imposible dar garantías que ahora no se esté haciendo lo mismo de parte del Gobierno. Si la Corte Suprema y el propio Fiscal Nacional plantean que el Ministerio Público debe tener armas propias para investigar y el Gobierno dice que el SII hace bien la pega, y que no está dispuesto a hacer ningún cambio legal, es porque algo huele a podrido”, agregó el senador por Santiago Oriente.

El ex alcalde cree que “acá debe haber gato encerrado. Por lo que leo en prensa, tengo la sensación que lo que se busca es tapar el financiamiento ilegal de la precampaña de la Presidenta Bachelet. “A esta altura estoy convencido que están ocultando algo o tapando a alguien”, puntualizó.

Por último, indicó finalmente que envió un proyecto de ley para que el SII sea autónomo del gobierno, “pero a nadie le interesa, porque lo que quieren al final de cuentas es tener controlado a un servicio que hoy por hoy desgraciadamente no da el ancho y no entrega garantía alguna de neutralidad a los ciudadanos. Vengo pidiendo hace tiempo una reunión con el ministro Valdés para hablar de estos temas, pero no me recibe. Y por algo será”.