MOP: Lo importante es controlar los incendios, después se verán responsabilidades

El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, se encuentra en la Región de O’Higgins, para trabajar en el combate del incendio que ha afectado a la zona.

Por lo mismo, aseguró que hay 147 máquinas del MOP se encuentran trabajando en el combate a los incendios forestales en distintas zonas afectadas, principalmente haciendo cortafuegos para detener el avance de las llamas y despejando caminos.

En conversación con el Podría Ser Otra Cosa , el secretario de Estado señaló desde LoLol que se está trabajando junto a al Conaf para combatir los incendios, y para que una vez que el fuego se haya retirado “comenzar a reconstruir y emparejar los terrenos de manera tal que lo antes posibles puedan reconstruirse las casas que han sido quemadas”.

El Ministro, afirmó que de las 147 máquinas, 88 trabajan en la Región de O’Higgins, además de 1.400 personas trabajando en el incendio, entre efectivos de la Conaf, quienes “están en el primer frente del incendio después viene en un segundo círculo efectivos del ejército y bomberos y después naturalmente que están el resto de las instituciones”, aseguró.

En cuanto a las críticas por parte del alcalde de Santa Cruz William Arévalo, quien ha sido crítico con la gestión del Gobierno, argumentando que ayuda llego tarde, Undurraga evitó referirse a los dichos, señalando que es necesario avocarse a apagar las llamas.

“Nos acercamos al incendio más grande que ha habido en la historia de Chile, lejos el más grande que ha habido en la historia de Chile y por lo tanto entrar a polemizar con el alcalde respecto a los medios que se han puesto, cuando se han puesto todos y cada uno de los medios en este incendio, la verdad es que no tiene mucho sentido“.

Además, agregó que ahora se están poniendo todo los esfuerzos en salir de la emergencia y determinó que “después se ven las responsabilidades(…)Lo otro al verdad es que es perder el foco y tratar de sacar algún dividendo político que no vale la pena hoy día cuando todavía tenemos fuego en distintos lugares de Chile“.

Con respecto a los daños que han dejado hasta ahora los siniestros, Undurraga determinó que no es el momento para

él dijo que estos incendios no se apagan con agua y que los aviones casi que no logran minimizar estos incendios”.

En cuanto a las declaraciones del director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aarón Cavieres, quien señaló que los aviones más grandes no sirven para combatir este tipo de emergencias, el expresó que “Pastelero a tus pasteles, quien sabe de esto es la Conaf y nosotros ponemos nuestras máquinas a disposición de la Conaf”.

De todas maneras, manifestó que debido a la gran magnitud del incendio se requiere de una mayor cantidad de recursos y “eso es lo que estamos en este momento haciendo las contrataciones y solicitud en el extranjero”.

Además, se refirió a la investigación contra la empresa eléctrica GCE señaló que “hay una regulación respecto a cómo tienen que estar los tendidos eléctricos, las distintas redes, cómo tienen que ser mantenidas, los distintos entornos, hay un conjuntod e regulaciones pero dejemos que el fiscal siga con el trabajo para determinar si es que hay alguna responsabilidad en esa materia y nosotros nos dediquemos a lo que nos corresponde”

Finalmente señaló que la ciudadanía espera que se puedan apagar cuanto antes estos incendios. Pero sostuvo que hasta ahora no es posible señalar cuando va a suceder dado la magnitud, “pero créanme que tenemos desplegados todos nuestros recursos, todo lo humanamente posible”.

Escucha a continuación la entrevista realizada en el Podría Ser Peor: