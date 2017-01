La lista que investiga la Fiscalía y que vincularía a pesqueras con aportes a políticos

La Fiscalía trabaja con una lista de personeros políticos que habrían recibido aportes de empresas pesqueras en la región del Bío Bío, en el marco de la arista del caso Corpesca que investiga el presunto delito de cohecho.

Los documentos se obtuvieron tras una incautación realizada por la PDI a dependencias de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) en Concepción, en septiembre del año pasado. Se incluyó la oficina del presidente de la asociación, Luis Felipe Moncada.

La policía reunió archivadores con egresos e ingresos de la colectividad y 129 carpetas de la gremial con “diversa documentación e impresión de correos electrónicos”.

Entre esta información, aparece un documento que sería fundamental para el curso de la indagatoria, pues contiene los nombres de políticos, pesqueras socias de Asipes y cifras de dinero que bordean los 100 millones de pesos.

Si bien la hoja carece de firma y membrete, se encuentra al interior de un archivador en el que está el acta de directorio de Asipes del 8 de octubre del 2012, previo a la aprobación de la Ley de Pesca y a las municipales.

Con estos datos se presume que la gremial repartía platas a dirigentes políticos de distintos sectores, motivo por el que la Fiscalía contrasta estos datos con los aportes legales realizados a través del Servel.

En una planilla, a la que tuvo acceso el diario La Tercera, aparecen montos que parten en los 500 mil hasta los $8 millones junto a un listado de empresas: Blumar, Alimar, Biobío, Camanchaca, FoodCorp, Landes, Bahía Coronel y Mar Pacífico. A esto se suman apellidos como: Sabag, Melero, Ortiz, García Huidobro, Campos, Ulloa, Sauerbaum, Tomás Fuentes, Sergio Ruiz, Anabalón, Von Vander, Pavez, Armstrong, Gabriel Torres, Norambuena, Hugo Arancibia, Bobadilla y Gastón Saavedra.

De esta forma, el Ministerio Público trabajaría bajo la línea de que se trata de los siguientes personeros políticos:

Hosain Sabag, ex senador de la DC por el Bío Bío

Patricio Melero, diputado UDI por Pudahuel

Alvaro Ortiz, alcalde DC de Concepción

Alejandro García-Huidobro, senador UDI por la región de O’Higgins

Cristián Campos, diputado PPD

Jorge Ulloa, diputado UDI

Frank Sauerbaum, ex diputado RN

Cristián Monckeberg, diputado RN

Tomás Fuentes, ex concejal RN en Las Condes

Sergio Ruíz, candidato a concejal Independiente pro RN

Rodrigo Anabalón, alcalde RN en Chiguayante

Carlos Larraín, ex senador RN

Felipe von Unger, concejal UDI por San Miguel

Máximo Pavez, concejal UDI en Conchalí

Emilio Armstrong, ex candidato UDI a alcalde de Concepción

Gabriel Torres, ex concejal RN en Hualpén

Iván Norambuena, diputado UDI

Hugo Arancibia, ex candidato PS a concejal en Talcahuano

Sergio Bobadilla, ex diputado UDI por el Bío Bío

Gastón Saavedra, ex alcalde PS de Talcahuano