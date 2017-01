¿Te vas de vacaciones? Dan a conocer cuáles son los repelentes que previenen el Zika y Dengue

Son muchas las personas que, en plena temporada estival, deciden viajar para conocer nuevos lugares y alejarse de los problemas de la vida cotidiana.

Es por esto, que el Instituto de Salud Pública (ISP) entregó algunas recomendaciones para quienes decidan alejarse de sus hogares, principalmente al extranjero, a Isla de Pascua y al norte del país.

Y es que la picadura del mosquito Aedes aegypti, el que transmite el virus Dengue y Zika, podría resultar potencialmente peligrosa para la vida humana.

Incluso, el ISP reporta que, durante el 2015, 130 casos se reportaron en esta área.

Según la institución, la clave de la prevención está en utilizar repelente y en cómo se aplica este elemento.

Marcela Vera, médico veterinario, comenta que “el elemento diferenciador que debemos considerar a la hora de comprar un repelente es que estén hechos a base del compuesto dietiltoluamida -DEET- desde el 10% al 30%“.

Asegura que el compuesto es vital a la hora de exitar la picadura, puesto que actúa alterando el sistema olfatorio del insecto, lo que lo aleja de su víctima.

Por este motivo, las autoridades del ISP recomiendan poner especial atención en la presencia del compuesto, cuando se compren los repelentes, puesto que existen otros que sólo intentan tener el mismo efecto, a través de aromas.

¿Cómo aplicarlo?

El ISP recomienda, en primera instancia, realizar una prueba cutánea al interior del codo, con el objetivo de cerciorar una negativa reacción alérgica. Además, aconsejan no aplicarlo sobre piel lastimada ni cerca de los ojos, especialmente en infantes.

Aclaran que sólo basta con cubrir la piel expuesta y la ropa, por lo que no es necesario aplicar excesivamente. Asimismo, advierten que no se debe rociar directamente en la cara y que hay que quitarlo de todo el cuerpo, una vez que ya no es necesario.

¿Qué repelentes comprar?

El ISP consigna un amplio listado de los repelentes que actúan con el compuesto más efectivo del mercado.

Además, otorgan especial énfasis al repelente All Family, que está formulado a base de DEET al 10% y que otorga 6 horas de protección.

Por otro lado, se encuentra el repelente ADVENTURE, formulado en DEET al 30%, por lo que protege por más de 8 horas.

Revisa el listado completo a continuación: