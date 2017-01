UDI: superintendente de Valores no dijo la verdad sobre fideicomiso ciego y Piñera

Para la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, el superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, “estuvo en el límite de lo cierto” durante la sesión de la Comisión Investigadora -la semana pasada- por el denominado caso Bancard, donde aseguró que el ex presidente, Sebastián Piñera, tenía toda la facultad de acceder a su fideicomiso ciego.

La líder del gremialismo manifestó su molestia al respecto y expresó que no le gustaron las palabras de Pavez, ya que, a su juicio, no dijo que Piñera no tuvo conocimiento sobre las inversiones.

La parlamentaria afirmó que hubo una intencionalidad política.

Van Rysselberghe, además, respondió a las críticas del senador Manuel José Ossandón, quien indicó que a Piñera le afectará el caso Bancard, al igual como Caval perjudicó a la presidenta, Michelle Bachelet.

La senadora expresó que los candidatos que marcan poco deben diferenciarse de alguna manera para aparecer en la prensa, de lo contrario, sentenció, que no quedan en la retina de nadie.

Por otro lado, el diputado y ex militante de la UDI, José Antonio Kast, sigue reuniendo firmas para lograr las 35 mil que necesita para competir en la primera vuelta presidencial.

Si bien reconoció que desde Chile Vamos han intentado reunirse con él para convencerlo que vaya a la primaria del bloque, expresó que no tiene sentido mientras Piñera no defina si es o no candidato presidencial.

En medio del debate presidencial en Chile Vamos hay tensión por las definiciones en materia de la lista parlamentaria para los comicios de este año.

El secretario general del PRI, Eduardo Salas, reconoció que ha habido diferencias por la cantidad de cupos que llevaría cada colectividad. Esto debido a que, a su juicio, se deberían dar más garantías a los partidos emergentes como Evópoli y el PRI.

Desde Evópoli -partido donde piden igualdad de condiciones- al ser consultado sobre si se pone en riesgo la coalición si es que no hay acuerdo, su presidente Jorge Saint Jean, expresó que está seguro que llegarán a un consenso.

Este viernes a las 17 horas se reunirán los secretarios generales de la coalición para abordar el tema, debido a que debieron suspender el encuentro que estaba fijado para este lunes, ya que, según indicaron, la nueva directiva de la UDI se está adaptando, lo que para algunos ha significado un retraso en las negociaciones.